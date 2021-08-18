總統蔡英文在競選期間四大青年政策「就學挺你」、「居住挺你」、「就業挺你」、「創業挺你」，立委蔡壁如對此表示，蔡總統執政5年後，卻變成新四不一沒有「賺不到錢」、「存不了錢」、「買不起房」、「打不到疫苗」，青年根本「沒有未來。」她甚至透露，常有許多年輕朋友她抱怨，蔡政府卻對年輕人的痛苦充耳不聞。

蔡壁如18日在臉書貼文表示，最近常有許多年輕朋友抱怨，「疫苗打不到、紓困領不到、現金等不到、六月剛繳完稅」，感覺好像是社會的邊緣人似的。問題是，蔡政府這5年來充耳不聞，無視年輕人的痛苦，質疑蔡政府黑箱決策，也不願跟在野黨溝通。

蔡壁如質疑，3+11的決策過程黑箱沒有會議記錄、高端還沒EUA就量產26萬劑、聯亞EUA沒過，就做好200萬劑，全民買單。8成民意、跨黨派立委都反對的振興五倍券，行政院還是執意蠻幹，還沒經過立法院討論，廠商都找好了、版型也做好了。行政院長蘇貞昌所有決策一次又一次跳過立法院，把立法院變成執政黨立法局，把在野黨當塑膠。民進黨自詡民主、進步，卻不願意跟民眾、立法院溝通，這已經不是用傲慢形容，而是鴨霸。

蔡壁如認為，當初沒有會議記錄的黑箱3+11、諾富特事件沒有分倉分流，管理失當，造成疫情大蔓延；甚至質疑黑箱的疫苗政策、黑箱的五倍券，環環相扣問題，卻一個個被深不見底大黑箱遮蔽。政策決定後全民被迫共同承擔，一連串的黑箱、一連串的錯誤政策，誰又為此負責了？

蔡壁如接著指出，台灣疫情稍緩，降級卻不解封，行政院對各行各業的開放指引混沌不明，有的指引開放、有的要地方政府決定，有的完全不予討論就是不開放；因此很多餐廳依然梅花座、隔板、人流限制，民生經濟還是積弱不振。

網友回應表示，「我也很心疼年輕人。」、「這政府給我的感覺，就是靠自己比較快。」