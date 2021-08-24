國產高端疫苗昨（23）日正式開放接種，昨傳出有3人施打後身體不適，經檢查為暈針，今傳出56歲馬來西亞籍陸姓作家，疑因施打疫苗後死亡，不過死因是否與疫苗有關仍待釐清。桃園市政府表示，已立刻通報給中央流行疫情指揮中心。消息傳出後，網友紛紛湧入總統蔡英文臉書留言。

總統蔡英文昨日上午7點30分率先施打高端疫苗，晚間7點30分於臉書表示，接種的時候不會痛，一下子就結束了；接種後，一整天的工作行程完全沒有受到影響，並歡迎大家留言分享接種疫苗的心得。

不過，今日卻傳出一位作家昨天打高端疫苗後，今突死亡案例，震驚外界。而網友也陸續到蔡英文的臉書留言表示，「大家的健康很重要！請多收集資訊，三思而後行」「台灣加油 天佑台灣」「快出來喊話安撫最愛台灣的人啊！」「桃園有人昨天打高端，隔日死？」希望能公佈正確數據、取得國際認證，讓國人更放心去打疫苗；另也有人稱已接種高端疫苗，並沒有任何不適。