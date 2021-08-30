取自蔡英文臉書

美東時間29日下午是美國職棒紐約大都會隊的「大都會台灣日」。蔡英文總統今天表示，一早就收到來自紐約現場的影片！台灣的文化、美食、風景，以及我們的國旗，都一起來到了花旗球場。「可以在現場看球，氣氛真的很棒！」

蔡英文今天在臉書貼出美國大都會在花旗球場播放她為「大都會台灣日」致詞的現場影片，蔡英文表示，美東時間昨天下午，是美國職棒紐約大都會隊的大都會台灣日。這是個有16屆歷史、大聯盟球隊中規模最大的台灣文化慶典！

她說，和上次一樣，她穿上「Taiwan No.1」球衣，錄了一段問候現場球迷的影片，開賽前在花旗球場播放。不一樣的是，今年她特別介紹了台灣的奧運英雄，也再次感謝美國支援台灣疫苗。

蔡英文還表示，今年由駐美代表蕭美琴開球，「她是第一位在大都會台灣日開球的駐美代表！」台灣的文化、美食、風景，以及我們的國旗，都一起來到了花旗球場。可以在現場看球，氣氛真的很棒！