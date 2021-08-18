《正常發揮》

距離2024年總統大選還有3年多的時間，因民進黨2020年大選大贏264萬票，有很多藍軍的人很悲觀，資深媒體人陳揮文卻認為，國民黨先固住2020所拿到38%的票，然後只要再拉到10%，也就是150萬票，藍軍2024就有機會險勝。

陳揮文17日在中天政論節目《正常發揮》表示，2020總統大選，民進黨會贏是偶然的。但很多人很悲觀，認為國民黨2024要怎麼贏，在2020年輸了264萬，也就是輸了19%。他卻分析說，2020國民黨雖輸19%，但只要拉10%的票回來就好，也就是150萬票，沒有很多，又不是要把817萬通通拿回來，因謝長廷再怎麼爛都有544萬票(38%)，李應元在台北市長選戰輸到脫褲子也都有36%。

陳揮文接著表示，用數學來算，國民黨2024要贏的前提就是，要先把2020總統大選投給國民黨38%的票先hold住，再加上10%，就有48%；而蔡英文在2020大選拿到57%，減掉10%，民進黨變成47%，國民黨就贏了1趴。因此2024大選，國民黨要贏，得再爭取10%的票，也就是150萬票。

至於150萬票要從哪來？陳揮文指出，比如曾經投給前總統馬英九、前新北市長朱立倫的票，或曾經投給謝長廷的票，這150萬票有可能是廣義的中間選民，曾經投藍也曾經投綠，只要把它從817萬票裡面抓出150萬票，國民黨就有機會贏。他也不禁問，這次疫情難道影響不到150萬人嗎？應該每一行每一業都受到影響。