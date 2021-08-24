東奧國手陸續檢疫出關，新竹市拳擊子弟陳念琴近日居隔出關，市長林智堅24日特別與「拳擊女王」陳念琴、拳擊教練柯文明、射箭教練倪大智會面，林智堅當場加碼頒發每人各10萬元獎勵金。

林智堅表示，他一路看著陳念琴從生澀、害羞變成自信、成熟，他自己也變成陳念琴的粉絲，關注陳念琴在東奧的每場賽事，在辦公室還會忍不住尖叫，看見8強賽後，陳念琴親吻擂台更感動不已。

陳念琴也特別跟林智堅分享當下心情，她說，不論輸贏，這座舞台都成就她自己，親吻舞台是致敬比賽，更是對對手的尊重，她自認還年輕，目標2024年要奪回金牌，東奧才剛結束，但出關後第1件事就是備戰。

拳擊教練柯文明分享，拳擊比賽時，選手在場上是孤單的，在舞台上，教練跟選手只能倚靠平常默契，他也謝謝市府一路以來支持基層的培訓，不僅投入師資、還有硬體設備，陳念琴也是參與「4級培訓」出身，來新竹生活已達10年。

另，射箭教練倪大智表示，「比賽很瞬間、很現實」，這屆台灣女子射箭本來預計可奪牌，沒想到失利，譚雅婷在東奧後已正式退休，台灣女子射箭目前剛好到世代交替，他認為下屆仍有機會奪牌，目前已經開始訓練。

市府教育處代理處長沈靜濤表示，譚雅婷、陳念琴的教練倪大智、柯文明，對於新竹市的射箭與拳擊項目影響很深，感謝教練貢獻專業，打造竹市成為培育國內優秀射箭與拳擊選手的搖籃，未來將會在更多國際賽場上看見新竹之光。

他說，市府非常重視基層運動選手，除了積極投入資源改善體育設施外，也依據各項目所需增聘專任運動教練、補助各項比賽參賽經費及獲獎獎勵金，要成為運動選手最堅強的後盾。