「萬人迷」王光輝病逝，從小一起長大的親戚兼好友陳義信十分不捨，最後一次在醫院見到王光輝還笑笑說快出院了、要聚聚，沒想到今天早上接到電話是離世的消息，真的很難過。

中職前兄弟象隊退役球星「萬人迷」、「輝老大」王光輝，今早因為肝癌病逝，享年56歲。王光輝在棒球界好人緣，無論是昔日老友及後輩聽到消息都十分震驚，直言不捨難過。

兄弟象隊退役球星陳義信與王光輝關係更是親近，陳義信回憶，兩人的家就住在隔壁十幾公尺，從小在一起，只要大聲一呼，就可以聽到彼此的聲音。

「我們同一個教會幼稚園、同一間國小、國中、高中、大學，後來一起進到兄弟象隊。」陳義信細數，兩人相處有太多回憶，真的很難過。

陳義信說，兩人的好交情大家都知道，過去同在兄弟象隊，兩人不用暗號，直接可以用原住民族語溝通。

「假日飛刀手」陳義信在職棒期間留下許多驚人紀錄，中職生涯6年累計84場完投、15場完封，一直都是紀錄，但王光輝總是喜歡開玩笑說：「那是因為陳義信跟我同隊，不然一定會被我打爆。」

陳義信表示，只要兩人都在花蓮一定會聯絡相聚，王光輝身體開始出狀況後，還是會偶爾見面或電話聯絡，王光輝因為病情入院，他也會去醫院探病。

陳義信回憶，因為生病，王光輝瘦一大圈，看了很不忍心，上次去看王光輝，是王光輝太太推著輪椅帶著王光輝出來，王光輝還是笑笑說，再一、兩週就可以出院。

後來因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情探病不便，但兩人時常電話聯絡，今天早上陳義信的手機顯示王光輝來電，陳義信接起來用族語喊了王光輝的名字，問是不是要出院了，沉默了一陣子，聽到王光輝太太的聲音，「我當時心裡就覺得怪怪的」，聽到王光輝離世的消息，到現在心情還是難以平復。