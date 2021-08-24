針對重回國民黨的中廣董事長趙少康籌組「戰鬥藍」，也有國民黨籍民代響應串聯，遭聯想是黨中有黨或是「新國民黨連線」回來了，國民黨主席江啟臣今天表示，在野黨本來就是戰鬥，任何有助於提升戰鬥力的倡議都歡迎，所謂路線之爭是過度解讀，大家共同目標都是希望國民黨更好，更有戰鬥力。

原本有意參選國民黨主席的趙少康，因為資格問題未果，轉而全力布局2024，最近籌組戰鬥藍，並和台北市11位國民黨籍議員，以及高雄市副議長派為主的議員們開會，動作之大引發國民黨內討論。

尋求競選連任的江啟臣上午接受廣播節目專訪後，受訪時對此表示，在野黨本來就是戰鬥，任何有助於提升戰鬥力的倡議都歡迎，國民黨看得是如何扮演好在野黨，外界也都期待國民黨能夠提升戰鬥力。

江啟臣說，不只是趙少康倡議的戰鬥藍，也有很多地方議會黨團也有自己的倡議，我們還是一個黨，成立這一些不管是倡議或彼此連線等，共同目標都是希望國民黨更好，更有戰鬥力。

至於戰鬥藍被視為深藍團體，國民黨路線似乎不同，是否會有路線之爭的問題，江啟臣認為，這是過度解讀，他都把這些倡議或主張，看成是要提升國民黨的戰鬥力、監督力，讓國民黨能夠重新得到民眾支持與認同，也才有機會重返執政。

媒體詢問，昨天出席823紀念活動，從座位到致詞順序被邊緣化，江啟臣說，這都是過度解讀，他不這麼認為，提到很多參與民眾和他打招呼，那並不是競選場合，而是嚴肅紀念823戰役的活動。

媒體又問，昨質疑高端疫苗對人體未知的影響，遭醫療網路媒體批評「把高端當吹箭？」，江啟臣強調，他是從民眾角度提出關心，政府若鼓吹高端疫苗，就應據實以報施打高端後會有什麼反應，因這攸關人民的性命與健康，政府同時要給人民選擇施打哪種疫苗的權利。