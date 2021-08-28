美國海軍第七艦隊公布，27日依據國際法在台灣海峽例行過境，國民黨主席江啟臣今（28日）說，作為一個政府應該要確保台灣最大的國家利益，確保台海和平安全，讓中華民國、台灣不要無端捲入大國的對峙中。

美國海軍第七艦隊27日發布聲明表示，勃克級驅逐艦紀德號（USSS Kidd DDG-100）和美國海巡艦穆洛號（Cutter Munro）在當地時間27日依據國際法在台灣海峽例行過境。

江啟臣表示，兩岸的緊張局勢其實從蔡英文總統執政以來，至今是日益嚴重、不見任何改善，雖然有國際環境影響，但是作為一個政府應該要確保台灣最大的國家利益，確保台海和平安全，讓中華民國、台灣不要無端捲入大國的對峙中，也不要成為別人對峙的籌碼

江啟臣說，如何來改善兩岸關係，這是國民黨身為在野黨，接下來相當重要的事情，不是只有嘴巴講，必須要有實際行動，讓兩岸的敵意不要再升高。