瑞典以安全風險為由，禁止華為參與5G網路建設後，令瑞典電訊設備製造商愛立信（Ericsson）捲入風暴，在中國市場受挫。路透報導，愛立信CEO鮑毅康（Borje Ekholm）誓要加倍努力，奪回失去的中國市占率。

鮑毅康接受路透訪問時表示，公司在中國已有120年，不打算輕易放棄，要表明該公司可以為中國增加價值。他又稱，中國的大量數據消費，將成未來技術需求的驅動力，公司需確保在其他地方及在中國重新獲得銷量。

此前，愛立信遊說瑞典政府支持華為，並警告中國可能會報復，但禁令仍獲得通過。鮑毅康明言，「我不相信我們得到了瑞典政府的任何幫助」。

分析師警告，隨著合約落入北歐競爭對手諾基亞（Nokia），愛立信或失去大部分中國業務。鮑毅康指，如果輸了，從技術角度而言，就會處於競爭劣勢。

中國在部署5G網路最前沿，佔全球下一代網路使用設備一半以上，成電訊設備商的關鍵市場。據報導，中國佔2020年愛立信營收約10％，但在瑞典限制華為後，這一比例急劇下降。而愛立信早前獲得中國移動約2％的5G合約，較2020年的11％低；而在中國電信和中國聯通的聯合5G無線設備合約中，獲得3％份額。

報導指出，諾基亞2020年無在中國獲得無線設備合約，但在第二輪評選得到第一份合約，愛立信目前仍有微弱優勢。