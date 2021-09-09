全球經濟成長恐放緩的擔憂拖累亞洲股市走低，以及投資人對於歐洲央行將在今天晚些時候公布縮減購債計畫的預期持續升高，周四歐洲股市下跌。

MSCI除日本外亞洲股票指數下跌逾1%，新祭出的監管審查使中國遊戲股走弱，以及數據顯示中國8月製造業通膨率創下13年新高。

周四早盤，泛歐STOXX 600指數目前下跌0.8%，觸及3周新低。

英國廉航easyJet股價大跌13.8%，該公司宣布已拒絕一項收購要約，並計畫籌資12億英鎊（約17億美元）。

旅遊股大跌1.8%，跌幅最大；礦業股、科技股和汽車股跌幅介於 1.0%～1.4%。

根據路透社所做的預測調查，投資人高度預期歐洲央行將透過其「疫情緊急購債計畫」（PEPP）放緩購債力道，但也將重申這並非寬鬆政策逐步退場的開始。

主要市場方面，目前英國富時100指數下跌1%，德國DAX指數跌0.35%，法國CAC 40指數跌0.39%，義大利富時MIB指數跌0.52%。