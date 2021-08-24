桃園市長鄭文燦一直被視為閣揆接棒人選，他24日上網路節目《新聞不芹菜》時表示，閣揆一職並非用「爭取」的，直言不好當，若想當閣揆必須承擔毀譽和高標準責難，自己還不會去想這個問題，他也提到下屆桃園市長選情仍是五五波，民進黨陣營要拚的人要有心理準備，「不是我當市長就可以承接成績穩上！」

媒體人黃光芹說，外界常把柯文哲、侯友宜和鄭文燦相比，列為下屆正副總統人選，鄭文燦對此表示：「現在就在計算2022得失有點太早，也是防疫階段不該分心的話題！」他認為現階段有防疫、振興還有年底公投和明年地方選舉，每個階段任務都很重要，「我完全不會把心思放在這裡！」會持續專心防疫、把市政工作做好，不會有變化。

鄭文燦也不諱言，曾問過幕僚要不要衝聲量，但爭議性話題才會有聲量，自己穩紮穩打個性比較不會有聲量，且負面聲量都是網路引發，就看你要不要跳進去，他按照專業判斷沒跳進去，他認為對民調可以當市政、選舉的參考，但這時間點不會太花力氣在民調，直言6年半的任期經歷過很多不同事件，認為自己執政穩定、信賴度穩定，不太會變化。

面對近來疫情趨緩，五倍券發放掀黨內波瀾，「蘇下燦上」聲浪又起，鄭文燦認為，「閣揆」一職不是用爭取的，這麼多人好意、惡意評論院長，可見職務不好當，要面對毀譽、責任、高標準責難，更要滿足人民的期待，對民意敏感度要很高，若有人想要這職務，要承擔遠大眼界，他自己目前不會去想這些問題。

「桃園人總不希望走回頭路！」鄭文燦也提到，下屆桃園市長還是五五波，自信表示，他帶領桃園讓市民很有感，市民知悉桃園正在轉型進步，但兩黨都處於尚未進入初選前狀態，都有問題要克服，可能人選也還在鴨子划水階段，他不諱言外界點名的林智堅、陳時中、蕭美琴都是不錯的人選，但對他來說就像謠言傳播鏈，「謠言的風吹不動冷靜的心！」

「民進黨陣營要拚的人要有心理準備！」鄭文燦直言，新人沒有這麼大執政優勢，絕對不要想說他當市長下任就一定還是民進黨的上，仍要從起跑點開始努力跑，他也會盡量幫忙，他知悉目前有意參選的各個候選人的優缺點，會從好的層面來選擇，但最終還是要經過民意考驗，「民意支持的候選人就會成為我們的候選人！」

鄭文燦也提到，新竹市長林智堅不曾向他表示來桃園參選的想法，他認為林跟自己一樣專注在防疫跟市政工作，兩人僅止於市長間交流、沒有政治上規畫，且林的首要之務也是讓新竹產生更好的市長。

鄭文燦最後也笑說，自己幾乎天天被抹黑，看了都覺得很好笑，沒講過的話、沒做過的事都被掛身上，但「從政不能怕這些！」