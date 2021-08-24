台泥資深副總呂克甫表示，台泥如同花蓮一份子，看到日益嚴重的垃圾危機，願意透過自身核心技術協助解決花蓮垃圾問題。（台泥提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府去年9月通過台泥和平廠水泥窯協同處理廢棄物計畫，台泥DAKA園區即建置「再生資源利用中心」，預計2023年完成，台泥強調，透過自身水泥業的核心技術、以及多年在海外協助處理廢棄物的經驗，協同解決花蓮垃圾處理問題，乾淨環保、無臭無味、且不會有底渣，對減少碳排放有幫助。

立法院經濟委員會召委孔文吉，邀集立委蔡壁如與中央、地方等單位今天到花蓮台泥和平廠召開「宜花原住民地區經建概況」座談會。孔文吉肯定台泥協助花蓮縣府代燒垃圾解決問題，並且期待台泥對於鄰近村落有更多照顧。

花蓮縣33 萬人口每日產約150噸垃圾，受疫情影響外送量大增，資源回收量又比去年同期增加1.67公噸。花蓮垃圾都需運至宜蘭利澤焚化爐焚燒。去年底利澤焚化爐開始減收花蓮垃圾，今年8月又停收花蓮飯店量販店的事業廢棄物。花蓮生活垃圾無處去，只能暫時「打包」放置。

台泥和平廠DAKA再生資源利用中心，已於8月中旬開始動工，預計兩年內完工，便可開始協助花蓮縣政府處理生活垃圾。台泥預計投入約40億元，一年收取花蓮縣政府處理費不到9000萬，遠低於過去委外處理。

針對回饋機制，秀林鄉長王玫瑰提醒台泥承諾部落的需求要做到，尤其是培育人才。宜蘭議員松王淑珍則表示，澳花村與和平村僅一橋之隔，回饋機制應該也要照顧澳花鄉民。

台泥資深副總呂克甫強調，台泥水泥窯協同處理廢棄物的技術是目前最先進的垃圾處理方式，乾淨環保、無臭無味、且不會有底渣。同時面對現在氣候變遷的影響，減碳很重要，而水泥窯處理廢棄物後就可以少部分以廢棄物作為替代燃料，對減少碳排放有幫助。

台泥於2020年1月將和平廠部分場域對外開放成立台泥DAKA生態循環工廠，成為遊客「打卡」新據點，至今已有超過335萬旅客來到DAKA，台泥並與在地部落合作，對地方創生的投入，讓和平澳花部落青年有機會投入服務觀光產業。