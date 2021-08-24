國民黨台北市議員游淑慧刊出，日本中和抗體檢驗範例。（圖／取自游淑慧臉書）

國民黨台北市議員游淑慧刊出，美國相關檢驗範例。（圖／取自游淑慧臉書）

總統蔡英文23日接種國產高端疫苗，引發各界關注。中廣董事長趙少康23日表示，他建議蔡在接種前與接種後14天做抗體檢驗，卻遭民進黨團批評，令他哭笑不得更凸顯蔡政府格局不足。國民黨台北市議員游淑慧今日（24）指出，美國、英國、日本、香港都能在接種後自費做相關抗體檢驗；若一國總統與數十萬打高端民眾無法了解真實效果，那最可怕的將不是「沒打疫苗」，而是「沒有產生足夠防護力而不自知」。

趙少康在臉書發文，建議蔡英文要在兩個時間點做抗體檢驗：一是打高端前，以破除她已打過疫苗的謠言；二是打高端後，以確定高端有無防護力。民進黨立法院黨團則批評趙「失去在野黨的格局」，令趙直言哭笑不得、如此執政黨及總統，「又有什麼比我高的格局？」

游淑慧今日在臉書發文，強調打了疫苗不代表有抗體有了抗體，也不代表抗體足應付Delta病毒，趙少康所言正是大家所關心的問題。在美國、英國、日本、香港施打疫苗後，都有讓民眾檢驗中和抗體的自費篩檢項目、實驗室、甚至快篩試劑，因為施打疫苗後大家下一步就會想了解「群體防護力」的狀況。畢竟會因疫苗種類與個人免疫系統的不同，而產生不同的抗體效果，即便打了疫苗也不是人人都有足夠抗體或足夠防護力。

游淑慧指出，她問了聯合醫院，院方表示在台灣，衛福部還沒有開放能做這項檢驗，這點令她大嘆可惜。游也強調，建議總統檢驗並不是針對蔡英文個人，而是針對一國總統與數十萬施打高端疫苗民眾的重視，「難道指揮中心不想知道，花了數十億購買的疫苗，到底真實效果如何？」

不僅如此，游淑慧更警告，最可怕的不是「沒打疫苗」，最可怕的是自以為打了疫苗，但「沒有產生足夠防護力而不自知」，這將如清末甲午戰爭北洋水師的泥沙砲彈般潰不成軍。