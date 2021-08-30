雪花秀滋陰蔘回彈霜60ml(豐潤版)，7200元。（雪花秀提供）

購買蘇珊賀夫曼抗藍光肌活露75ml，2520元， 享9折加購LINT T系列。（蘇珊賀夫曼提供）

今年39歲的女神宋慧喬，走出離婚低潮，持續為頂級美妝雪花秀代言，用美肌走出新人生，業者也公開家居美肌保養之道，在精華液之後取1枚硬幣大小的回彈霜用量，雙手握拳平貼於額頭眉毛上緣，往髮際方向推，接著再以握拳的指關節頂住顴骨下方，往上方向推，停留5秒鐘，最後握拳的手平貼於下顎線處，由下而上進行轉彈，所有動作重複5次就能完成家居SPA養護。

除了「滋陰蔘回彈霜」，升級版「滋陰蔘極萃水」及「滋陰蔘極萃乳」也是都是女神必備保養好物， 雪花秀除了有女神坐鎮，業者也持續深化在地合作，去年與「台灣花磚博物館」合作後，今年周慶攜手「The One南園人文客棧」推出「潤燥養膚精華120ml花開富貴版」，以牡丹為設計象徵花開富貴。

台北W飯店SPA指定合作的奧地利純淨保養「蘇珊賀夫曼」，尤以沐浴精華最受頂級客層喜愛，去年開始也進駐貴婦百貨BELLAVITA開設專門店，鎖定高端客群，業者也針對周慶推出新品「抗藍光肌活露」，以及限量「黑曜石能量滾輪」，貴婦最愛的「LINE A系列」也在特惠之列，指定消費滿8000元即贈價值2000元，60分鐘療癒體驗。