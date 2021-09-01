Aesop香芹籽抗氧化高效精華(旋蓋版)60ml，2400元。（Aesop提供）

文青保養Aesop在大安區打造獨立門市，吸引許多男性消費者造訪，許多需要跑客戶，或是覺察到肌膚需要保養的男性經常上門諮詢，業者表示，也意外發現男性消費力，當然既有的客群仍持續成長，在產品設計跟說明上，也有別於過往，會針對男性消費者進行保養概念推廣，相較於女性對保養概念的成熟，男性在使用商品上喜愛簡潔跟輕盈的質地，在香氣上也喜愛自然味道，而Aesop恰好以上條件都吻合。

「香芹籽抗氧化高效精華」升級登場，蘊含紅藻和刺雲實果莢萃取配方，能滋潤肌膚並在肌膚上形成一層柔軟、透氣薄膜，降低肌膚受空氣中的污染微粒傷害，質地輕盈可以快速被肌膚吸收，多種功能集於一瓶，符合現代人多重需求，除了成分優異，這也是品牌首款帶有旋蓋補充瓶的精華，每個補充瓶可以節省5.3 克的玻璃，並能減少每次購買的材料消耗及對環境的影響，針對環保瓶裝也比原包裝少100元，藉以回饋消費者，並鼓勵環保行動。