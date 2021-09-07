北海道海膽咖哩

【旅遊經 洪書瑱報導】

咖哩濃郁的醬汁搭配各種配料，一直以來受到台灣人喜愛！喜歡咖哩的饕客又有新選擇，台北又有全新品牌誕生，「温咖哩」座落於熱鬧的華山文創園區附近，主打獨創特色咖哩，並以黃色實驗為主軸，將北海道海膽、芒果、牛雜等意想不到的食材融入咖哩中，帶給饕客全新味覺體驗。店內提供「北海道海膽咖哩」、「深海王鮟鱇魚咖哩」、「自製蝦醬咖哩佐手打蝦排」、「牛雜咖哩佐熟成牛排」、「海瓜子咖哩佐魚排」、「芒果鹹蛋黃白咖哩佐和牛漢堡排」等六道豐富主菜，售價約220元～500元。為慶祝「温咖哩」正式開幕，即日起～11/30，於店消費兩份套餐，即送價值230元日式炸牛排一份。

開幕優惠送日式炸牛排

芒果鹹蛋黃白咖哩佐和牛漢堡排

而值得一提的是，「温咖哩」不僅在咖哩、米飯、配料食材外，其菜色極富實驗性，主廚將生活中的靈感融入菜單中，歷經反覆嘗試，研發出與眾不同的咖哩料理，雖然都是黃色系食材，但竟然有一款咖哩美食，靈感竟然來自芒果冰，業者以酸甜芒果取代薑黃，熬製出具特色的白咖哩，鹹味中帶有甜香的「芒果鹹蛋黃白咖哩佐和牛漢堡排」，風味清爽，想知道咖哩遇見芒果是什麼滋味，不妨來「品嚐」看看；另一款而是也是融入黃色系的「海膽」！

另，還有每日限量的「北海道海膽咖哩」，則用頂級的日本海膽熬煮成咖哩，甘潤鮮美、綿密細滑的口感，搭配梅酒漬魚下巴、干貝、明太子等豐富的海鮮配料，創造出海味十足的爽快滋味；「自製蝦醬咖哩佐手打蝦排」鮮醇的蝦膏搭配各式香料做成的濃郁咖哩，蝦膏的甘醇和香料的辛香，提升了咖哩的質感，配搭上自製蝦餅，金黃酥脆的外皮包裹著Q彈蝦漿，硬派的包入兩隻大蝦，增添了不少用餐的趣味。

事實上咖哩的種類繁多，日式咖哩、印度咖哩、泰式咖哩等不計其數，全新創意咖哩品牌「温咖哩」，混合了辣椒、小茴香、胡荽、葛拉姆馬薩拉等多種異國香料，以手工慢火炒製咖哩醬，熟成後的香料散發出馥郁香氣，增添咖哩的風味層次，再搭配不同的食材變化，讓消費者吃出創意咖哩。

豚骨湯煮飯除了咖哩之外，米食上也十分講究，特選池上米加入精燉大骨高湯悶煮，每粒米飯都吸附濃郁的大骨香氣，香醇的米飯配搭咖哩與新鮮食材，凝聚成一道道完美的風格咖哩。

海陸豐盛號

自製蝦醬咖哩佐手打蝦排

深海王鮟鱇魚咖哩

而店內使用的頂級海鮮食材都是每日從宜蘭漁港直送到店的新鮮美味，據漁貨的質量來供應當天的限量餐點，讓海鮮愛好者們能品味到最鮮美的食材。温咖哩最豪華的「海陸豐盛號」集結了肥美的海大蝦、干貝、星鰻、透抽與帶有咬勁、細緻多汁的板腱牛排，並可自由選擇咖哩醬汁搭配，一碗就能品嚐到豐富的海陸精華，由於這道料理手法細緻，需提前預訂；「深海王鮟鱇魚咖哩」每日限量10份，每天從崁仔頂漁市場鮮送的鮟鱇魚，肉質超Q彈鮮嫩，佐以蘋果與「大海鵝肝醬」的鮟鱇魚肝醬製成的美味咖哩，搭配咖哩醬漬鮭魚，鮮甜肉質與豐富膠質，最適合愛漂亮的饕客。

圖片：業者提供