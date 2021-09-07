桃園市政府培育青年從農輔導計畫，至今8年培育278位青農，市長鄭文燦7日視察龍潭青年劉威佑經營的鮮一農場，宣導青農紓困貸款及青年創業及啟動金貸款，包含優惠利息補貼等，桃園市青年農民聯誼會及13區分會組織會員已達680人，為桃園農業注入創新活力。

鄭文燦表示，疫情期間市府推動有機蔬菜箱產地直送政策，各大農會響應推出各種方案，加上各大通路商指名使用，桃園的有機蔬菜及可溯源農產品供不應求，接下來振興階段，市府會與各農會合作擴大銷售通路、加強推廣產地直銷，繼續支持在地青農及產銷班。桃園農業是小而強的品牌農業，包括稻米、蔬菜、茶葉、畜牧、雜糧、花卉、水果等作物都很有競爭力，歡迎對農業有夢想、想耕耘土地的朋友，一同加入桃園青壯農民的行列。

目前青農有三種貸款可以運用，包含「青壯年農民從農貸款」、因應疫情影響的紓困貸款，還有經濟部推出的500億青年創業及啟動金貸款。今年桃園市農民申請各項農業紓困貸款件數達4043件，金額14億2392萬元；青壯年從農貸款件數為141件，核准金額約2億1280萬元，有需求農民皆可向各區農會諮詢並提出申請。