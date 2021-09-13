本土疫情升溫，藝文活動全面停擺，文化部今年再推積極性紓困，申請日期至22日。文化部部長李永得昨晚接受電台專訪時表示，這方案不是談損失多少補多少，而是提出計畫申請。

李永得表示，之前的紓困定義在於救急，「但救急對藝文產業不一定有幫助，我們的目標是希望能夠達到創作能量不減，以及人才不流失。」

李永得表示，計畫內容可以包括人才訓練，編創戲劇、音樂作品，或是未來一年的演出、出版計畫，都能提出申請。文化部表示，積極性紓困每一申請者以補助一個計畫、補助最高250萬元為原則，執行期間至2022年5月31日止。

此外，先前有外界認為，餐廳能開放，為何藝文表演的開放程度相對保守，對此，李永得表示，全面開放還是要經過專家評估，並且和指揮中心討論決定，但目前表演者只要經過PCR檢測、至少打過一劑疫苗、交待旅遊史，就可脫下口罩在舞台上對戲表演，或拍電影，已是經過一番努力才有的結果。