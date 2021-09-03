無尊前陣子模仿郭婞淳奪金趴地燦笑的模樣，令人噴飯。（摘自臉書）

「舉重女神」郭婞淳在東奧舉重項目中，順利為中華隊「奪下首金」成為台灣之光。藝人無尊之前PO出模仿郭婞淳的搞笑照片，神複製引發熱議，還幽默稱自己不敢說像，「因為不想收存證信函」。沒想到，他2日與郭婞淳本尊相見歡，兩人一見面就直接大笑，他開心喊：「很慶幸她沒有把我舉起來，也謝謝她沒有提吿的意思。」

無尊曾在臉書曬出模仿郭婞淳奪金趴地燦笑的照片，還問網友像不像，結果釣出郭婞淳留言回應：「腹肌呢？」 無尊還答應女神會好好練腹肌，笑歪許多粉絲。由於兩人都是輔大體育系畢業，2日返回母校首度同框，無尊在臉書曬出與郭婞淳的自拍照，表示「終於見到婞淳本尊了，很慶幸她沒有把我舉起來，也謝謝她沒有提告的意思。」

無尊還在文中透露郭婞淳很親切地替自己掛上奧運金牌，「阿娘喂～那瞬間我整個人緊張到不敢動，所有運動員的夢想就掛在我脖子上，這是我跟金牌最近的距離」，字裡行間難掩興奮之情。

許多網友看到無尊與女神合體，覺得很像，特別是兩人如出一徹的笑容、五官，感覺根本就是同一個家族出廠，還建議他們去驗DNA，也有人稱「她（郭婞淳）竟然沒要告你（無尊），人真的很好」，有趣的是，藝人黃子佼開玩笑留言：「陳庭妮你怎麼跑到這邊？」