女星周曉涵出道以來演過不少知名戲劇，加上她以氣質甜美外型和D級好身材，讓周曉涵被受封為「偶像劇女神」、「美胸女神」，而不吝嗇分享生活日常的周曉涵，今（9日）則曬出接種疫苗照，周曉涵還自嘲：「脂粉未施+披頭散髮+近視大眼鏡 史上最狼狽的坐公車前往」。

周曉涵稍早在網上曬出接種疫苗照，她發文寫下：「今天終於輪到我打疫苗了 帶著一顆忐忑的心 成功盧我媽陪我去醫院」，周曉涵還自嘲：「脂粉未施+披頭散髮+近視大眼鏡 史上最狼狽的坐公車前往」，照片中，只見周曉涵放下一頭長髮、戴眼鏡和口罩，並身穿寬鬆衣物打疫苗。

野生周曉涵打疫苗。（圖／取材自周曉涵臉書）

周曉涵透露，醫護大哥核對資料時告訴她：「今天你最大喔！等等如果有什麼狀況可以問醫生！」嚇得周曉涵以為對方認出她，不過其實是指，37歲的周曉涵是在場接種者年紀最大的一位，還讓周曉涵直呼：「我自作多情了 呵呵」，同時，周曉涵也提到，她其實很怕打針，不過打完疫苗後，周曉涵則表示完全沒感覺，護士還親切跟周曉涵說妳很棒，還比了一個讚的手勢，讓周曉涵哭笑不得說：「我好像小朋友」。

打完疫苗的周曉涵簡單寫下心得：「這是一次很舒心的打疫苗體驗 在此謝謝所有溫柔有耐心的醫護人員 你們辛苦了」，她也表示，要坐等晚上的反應了，網友則紛紛留言，提醒周曉涵要多喝水、多休息。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。