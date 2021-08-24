藍營人士穿上印有「戰鬥藍」三字Ｔ恤，一同商討制衡之策。（圖／取自張斯綱臉書）

台北市議員張斯綱。（圖／取自張斯綱臉書）

中廣董事長日前拋出「戰鬥藍」一詞，引發不少討論。國民黨台北市議員張斯綱表示，他秉持趙的戰鬥藍理念，認為必須「戰」出來對付民進黨執政霸權。他與同屬北市議員的黨內同志鍾沛君、李明賢、李柏毅、羅智強、王鴻薇等6人，一同穿上戰鬥藍T恤，大家齊聚開會，討論如何展現制衡力量。

台北市議員鍾沛君。（圖／取自張斯綱臉書）

張斯綱23日在臉書發表文章《我是戰鬥藍 現正集結中》，內文指出，他秉持趙少康的戰鬥藍理念，面對民進黨完全執政、背離民意，認為在野黨必須得「戰」起來。

台北市議員李明賢。（圖／取自張斯綱臉書）

張斯綱表示，他與戰鬥藍的夥伴們一起討論了許多事情，他們將會「戰」在同一陣線上，攜手合作，用具體的行動與論述，展現監督制衡的力量，讓民進黨無法一意孤行，讓民意被聽見。他也希望更多不分年齡、領域的夥伴們加入戰鬥藍行列，不為個人，只為國家能夠更好挺身而戰。

台北市議員李柏毅。（圖／取自張斯綱臉書）

此文一出，獲得2000人按讚，迴響熱烈。張斯綱更隨文刊出多張「戰鬥藍」內部會議照片，其中趙少康坐主位，張與鍾沛君、李明賢、李柏毅、羅智強、王鴻薇等6人，也共同穿上戰鬥藍T恤，大家各抒己見、聚精會神於會議中。

台北市議員羅智強。（圖／取自張斯綱臉書）