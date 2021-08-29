疫情降溫，不少民眾抓緊暑假尾巴出遊一解悶氣，花蓮縣旅宿業住房率隨之大幅回溫，本周末更一口氣衝到8成，業者笑得合不攏嘴。中秋連假緊接而來，目前住房率約5成，業者坦言，二級警戒延長到9月6日，觀望者居多，不過期待5倍券將迎來的消費刺激，帶動經濟振興。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，縣內住房率確實有明顯提升，8月中旬起，周間平均約4到5成，周末至少可達7成，本周末甚至衝到8成，感覺住客抓緊暑假尾巴出遊，且客人多為小家庭，自行開車，旅行團部分則礙於防疫規定，尚未有明顯的預定潮。

花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿指出，這周是暑假尾聲，觀光飯店住房率約7、8成，周末甚至到9成；民宿部份，花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦則說，暑假最後一周平均達8、9成，「明顯感受到大家趕在開學前出來玩」。

9月開學季，住房率本來就少，業者們也將重點放在9月底的中秋4天連假，張琄菡說，目前旅館部分住房率約4、5成左右，她推測，可能因疫情還未清零，不少人還在觀望；觀光飯店住房率約6成，民宿則有到7成之多，葉陳錦說，中秋可能是第二波出遊潮。

5月疫情爆發後，縣內旅宿業經營慘澹，有的選擇歇業，有的卻咬牙苦撐，隨著5倍券即將上路，大部分業者也將推出相關優惠方案，期盼能刺激民眾的消費能力，為縣內帶來另一波旅遊盛況。