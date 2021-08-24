桃園一名陸姓作家接種高端疫苗後隔日猝死，台北市議員羅智強24日表示，他雖然不相信高端、也不相信蔡英文總統，但尊敬陸先生願意為相信的信念付出行動，他要求蔡政府應負起最起碼的良心責任，還陸先生一個不偏袒的真相，也只有真相，才能讓陸先生的犧牲換取多數人的平安。

高端疫苗昨天開打，今傳出桃園有一名作家打了高端後結果猝死，相關單位也正深入調查是否與疫苗有關，羅智強今在臉書指出，希望中央流行疫情指揮中心不要未查先判，草率把猝死歸咎陸先生身體不好、暈針，請蔡政府好好的、認真的、嚴肅的、客觀的調查陸先生的死亡。

羅智強表示，這個客觀的立場也不只是針對高端，其他疫苗不管是AZ、莫德納、BNT也一樣，這和藍綠、政黨無關，這是政府最起碼該擔起的責任。

羅智強要提醒蔡總統，這位陸先生因為相信妳才獻出手臂，陸先生甚至曾說「萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒獻祭，用少數人的犠牲，換取多數人的平安。」

羅智強說，他雖然不相信高端，也不相信蔡總統，但仍尊敬陸先生願為相信的信念付出行動，要求蔡政府負起最起碼的良心責任，還陸先生一個不偏袒的真相，也只有真相才能讓陸先生的犧牲「換取多數人的平安」。