為振興國內經濟，行政院在朝野立委砲轟下，將五倍券改為免自掏1000元的振興券。經濟部部長王美花隨後提出「家戶綁定」、「數位加碼」等政策，民眾黨公關長吳怡萱對此質疑，這會引發年輕族群不滿甚至造成家庭革命。此說法在網路掀起論戰，吳指出政府最新方案研議以健保卡讀卡識別，這將會導致家人「為了給不給健保卡再吵一次架」，此話讓網友盛讚一針見血。

吳怡萱17日在臉書發文指出，她看各大新聞都報導，王美花研議提出「家戶綁定」、「數位加碼」等政策，即透過數位券「家庭總歸戶」，讓一家人的振興券能集中在同一個帳戶，或同一個使用者身上，並祭出優惠鼓勵民眾多使用。吳認為，該政策是假定所有家戶成員都「和樂融融」、「所得均分」且「充分尊重對方權益」，但她質疑，綁定的身分、審核把關者與個人自由意志都具極大爭議。

此說法在網路掀起熱烈討論，各方正反意見對立，有人認為政府這項政策並非強迫，民眾擁有選擇權，更有人對吳怡萱語出譏諷。吳則進一步指出，根據最新消息，經濟部研擬以健保卡進行家戶身分認定，需經讀卡以避免代領紛爭，並可選擇匯入家中任一人帳戶。而針對這項消息，吳再度質疑恐讓不少家庭「為了給不給健保卡再吵一次架」。

大批網友盛讚吳怡萱的說法「一針見血」，紛紛在文章下留言：「一針見血，這麼明顯的缺失，我估計不用一天就轉彎了，沒人鞭就會當作沒發生。國家政策搞得像小學生上課做實驗」、「有些家庭破碎的獨居老人怎麼辦？」「家庭不和的呢？要怎麼去確認『誰做主』？如何判別誰的『決定』才是正式的？」「有過年紅包被收歸管理利用的感覺」、「來來來，壓歲錢媽媽幫你存起來」。