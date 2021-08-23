行政院推出五倍振興券，從現金1000元換5000元振興券，到朝免付費領票券規畫，最終以全民免付費發放定案，但事情還沒結束。正國會立委針對部會加碼的各式優待券，跳出來喊話行政院長蘇貞昌，要增值且別先消費再換券，連高鐵增班，役男打疫苗，黨內派系分進合擊，紛紛串連出馬叫陣，閣揆保衛戰隱然已開打。

振興券政策一再轉彎，外傳是蔡總統與英系立委聯手之作，使得蘇揆的好感度創新低，甚至傳出蘇揆即將去職的風聲。假設消息是真的，蘇揆仍有最後一搏的機會，就是振興券再髮夾彎，改發現金，以符合多數的民意。消基會的民調顯示，高達九成的民意，希望政府發放現金來振興紓困，蘇揆如果存疑，可叫他的立委女兒和蘇系民代到地方明查暗訪，確實回報民情，即可知道民瘼。

如果屬實，蘇揆可以全國最高行政首長的身分，宣布振興要即時，而現金可立效，除了無須另外印製票券，不用等到10月，馬上就能執行外，更是做到真正最接地氣的政黨，如此一來，對要付房租，需民生用品，餵飽家人的民眾，是最有感，最直接的政績。

當然，蔡總統已下全黨全力捍衛振興券的軍令狀，如果蘇揆願意走此險招，必須有絕對的心理準備和決心，他的逆襲必引來黨內強大的反撲，提前點燃離職的引信。蘇揆素有衝、衝、衝的個性，雖已到從心所欲之年，卻絲毫不減其企圖心，尤其去年親自召開記者會，用撞球桿說明紓困用途，即可見一斑。然而，蘇揆的熱帶氣旋已消失，因為黨內接班梯次的世代交替及派系連橫卡位，使他時不我予，但他可以為最後一役，留下令百姓有感的政策。

政壇上換閣揆的傳言時有所聞，相信蘇揆任內是如履薄冰，五倍券的髮夾彎，著實重挫蘇揆的威信。事到如今，蘇揆應無所忌憚，因為再多的討好，身段再柔軟，只會引來議論。既然蘇揆更上一層樓的機會渺茫，何不破釜沉舟，再做一次真正順應民意之事，不僅可留下體恤民眾的美名，國人也會永遠記住是在蘇貞昌的政策。

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