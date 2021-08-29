BNT疫苗將到貨，中央疫情指揮中心開放預約平台登記，3小時即有197萬符合資格者預約，民進黨內的英系、正國會立委不忘「蹭」熱度，呼籲指揮中心不該忘了18歲以上的大學生、研究生等人，卻忘記當初藍營執政的4縣市要買BNT時，民進黨團大酸疫苗已夠了，才是造成「疫苗孤兒」的始作俑者。

BNT疫苗開放登記，但僅有12至17歲學生可優先施打，而高端疫苗必須20歲以上，AZ疫苗現也只輪到29歲， 讓不少大學生憤怒不已，直呼自己成為疫苗孤兒，嗆聲蔡總統出來面對。對此，衛福部長陳時中稱這是「痛苦的安排」。

這並不是陳時中第一次說出痛苦安排的話，當初小明不能回家、華航清零2.0計畫時，陳時中都說是痛苦的決定。他也曾坦言，各種防疫措施要開、要關都是很艱難的抉擇，讓他們非常痛苦，只能選一個認為是正確的方向執行。

只不過，面對疫苗採購，指揮中心的態度曖昧不明，甚至阻擋民間及縣市政府自購疫苗，以致本土疫情爆發時缺少疫苗應對；尤其民進黨團一路護航，阻擋在野黨調閱疫苗採購資料，如今民間採購的BNT疫苗將到貨，民進黨立委見風轉舵喊話指揮中心，難怪被質疑想如法炮製先前「五倍券」的經驗，爭取派系治國的政治利益。

對於民進黨內派系不斷喊話，新北市副市長劉和然直指，政黨的核心是服務國家、重視全民的利益，不應該只有特定人的建議才被重視，呼籲「國家利益應該大於政黨利益、派系的利益」，劉說得義正辭嚴，卻仍難敵現實考驗。

「蔡蘇共治」運行2年多以來，蔡總統以為分配權力可以平衡派系，殊不知從當初疫苗採購就已讓黨內派系出現裂縫，現在這些派系想要在疫苗施打策略上割稻尾獲利，恐怕小看人民的智慧了。