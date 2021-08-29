穿越2800年的親吻！美國考古學家1972年在伊朗挖掘出2具特別的遺骸，他們呈現相互擁抱、深情對望並親吻的姿勢，讓人忍不住聯想他們背後的「淒美愛情故事」，不過近幾年的研究結果卻顯示，這2具遺骸的主人都為男性，究竟他們的關係是戀人、朋友還是陌生人，至今仍是未解之謎。

綜合外媒報導，以美國賓夕法尼亞大學考古學教授戴森（Robert Dyson）為首的考古團隊，1972年在伊朗西阿塞拜疆省（West Azerbaijan Province）蘇督茲山谷（Solduz Valley）裡，一處被稱作「塔比哈桑盧（Teppe Hasanlu）」的遺址內，發現了2具人類骨骸，由於他們最終「定格」的姿勢看起來就像是在擁抱著彼此，並在深情對望之下親吻對方，因此考古學家將他們命名為「哈桑盧情侶（Hasanlu Lovers）」。

這2具遺骸的主人估計是在西元前800年去世，當時該地區正遭遇一場襲擊，火勢蔓延整座城鎮，幾乎所有遺址都被大火燒毀，而這2具遺骸在2800年後被人在糧倉內發現，考古學教授戴森推測，他們應該是為了躲避士兵才躲進其中，最後雙雙因為火災窒息而亡。

但有趣的是，一開始考古學家都認為這2具遺骸是一男一女，不過近幾年的研究結果顯示，右側的遺骨（SK 335）是一名年齡介於19到22歲的年輕男性，而左側的遺骨（SK 336）也是一名年齡介於30到35歲的中年男性，兩者身體都非常健康，因此考古學家最初推測的「淒美愛情故事」是否為真，至今仍是未解之謎。