印度北方邦日前發生一起恐怖意外，一間雜貨店的雨棚因為電線破損，大雨中電流外洩，導致2名孩童觸電倒地，附近民眾見狀也趕來救援，卻也不幸遭到電擊，最終此事件造成5人喪命。

根據《印度快報》報導，北方邦加濟阿巴德地區，本月1日上午降下驟雨，路面嚴重積水，當時年僅10歲的庫許（Khushi）抱著4歲的薩菈皮（Surabhi）撐傘路過一間雜貨店，沒想到當庫許躲入雨棚時，因為不慎碰觸到支架，剛好電線破損，兩人瞬間觸電倒地。

面對突如其來的意外，附近民眾見狀立即上前幫忙，卻不知雨棚支架因為漏電成了奪命殺器，最終造成24歲的拉克希米（Lakshmi）、35歲的揚基（Janki）和10歲的西姆蘭（Simran）因此觸電，短短80秒內，5人接連倒地，事後陸續被送往醫院救治，但仍不治身亡。

對此，當地官員指出，因為電線輕微受損，加上大雨的關係，電流隨著雨水轉移到棚架，才會釀成5死的意外事故。目前相關單位已經提出救濟金方案，將全力補償受害者家屬。