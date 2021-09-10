倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨9月9日全面上漲，鎳價突破2萬美元大關，創下7年來新高；隨著鎳價攀漲，不鏽鋼後市看漲，市況熱度可望延續至第四季。

不鏽鋼廠運錩(2069)受惠鋼鐵需求增加及價格上漲，8月營收再創新高，達12.78億元，年增97.99%，月增2.75%；1~8月營收84.86億元，年增87.55%亦創同期新高。

倫敦金屬交易所（LME）庫存減少顯示需求強勁；LME鎳庫存創下去年1月以來的新低。9日期鎳上漲477美元，達每公噸20,190美元。據統計，今年以來全球鎳需求已經年增約18%，主要是受到不鏽鋼以及電動車電池兩大部門的需求帶動。

鎳價今年以來持續向上，不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)9月不鏽鋼板材價格開平高盤，內銷部分，304產品全面平盤，中止連四個月漲價，以力挺國內客戶；外銷部分則依不同品項及地區，分別調漲每公噸80~180美元。

上月LME鎳價在每公噸19,000美元以上高檔；主要原料鎳價回升，其他合金鋼價格走揚，成本持續增加，盤元大廠華新麗華9月不鏽鋼盤元價格續漲，呈現連五個月上漲。但燁聯不鏽鋼板9月呈現平盤，中止先前連四個月漲價。

先前反應國際鎳價成本高漲，不鏽鋼板上游鋼廠燁聯8月不鏽鋼板材價格大漲，內、外銷全面調漲，其中，內銷304系每公噸304大漲7500元，已連續第四個月上漲。燁聯已連四個月調漲，且累計每公噸漲幅高達2萬3500元。

隨著主要原料鎳價上漲，第三季不鏽鋼價持續漲勢，除了上游燁聯、唐榮(2035)有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩等第三季持續獲利，市場熱度有機會延續至第四季。