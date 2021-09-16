半導體測試介面廠精測(6510)2021年下半年營運動能轉佳，投顧法人預期可望逐季成長、帶動全年營收維持成長，明年在同業競爭威脅降低下，營運可望逐步擺脫營運逆風。考量最壞時期已過，將評等自「中立」調升至「買進」、給予目標價770元。

精測股價8月中下探524元的2年低點，隨後回升至535～598元區間低檔盤整，9日起發動上攻，今（16）日開高後勁揚4.91％至663元，回升至1個半月高點，截至午盤維持逾4.5％漲幅。三大法人昨日買超達301張，本周迄今買超321張。

精測2021年8月自結合併營收3.87億元，月增19.16％、年減4.29％，為近11月高點。累計前8月合併營收25.72億元、年減6.38％，創同期次高。投顧法人認為，因疫情導致部分產品驗收遞延，使7～8月營收低於預期，但9月起將逐步回升，全年高峰落於第四季。

投顧法人認為，儘管精測今年流失美系客戶手機應用處理器（AP）大單，但受惠台系手機晶片大廠市占率大幅提升，對精測整套探針卡（VPC）需求大增，且射頻（RF）及WiFi電源管理晶片（PMIC）及高速運算（HPC）營收提升填補缺口，使全年營收可維持成長。

此外，精測為台系手機晶片大廠獨家供應商，但面對同業積極尋求成為第二供應商，使精測面臨掉單風險。不過，投顧法人指出，由於競品在測試功能時表現不如精測產品，因此年底前客戶探針卡仍由精測獨家供應，對營運威脅可望降低。

展望明年，投顧法人認為除了同業競爭威脅降低外，明年下半年測試產能吃緊狀況有望舒緩，有助精測測試板及IC測試卡出貨更順暢。而精測HPC產品持續驗證中，並與繪圖晶片（GPU）客戶討論以MEMS探針卡替代方案，並積極尋求成為DRAM客戶第二供應商。

投顧法人預期精測今年營收小增1.2％、獲利小增0.75％，每股盈餘（EPS）約28.6元，明年逐步擺脫營運逆風，營收可望成長逾1成、獲利成長7.5％，每股盈餘上看30元。考量最壞狀況已過，將評等調升至「買進」、目標價770元。精測不評論法人評估數據。