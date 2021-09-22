季底作帳行情及轉機題材帶動大同(2371)股價再創波段新高，看到34字頭。法人認為，新董座盧明光的經營策略支撐大同的「轉機」題材續航。至於外資動向近期則是偏向站在買方，持股比重回2成。大同旗下的精英，近期也搭上印度商機，以台灣國家隊之名和印度印度Sonalika公司簽定了四方合作發展備忘錄。

大同今股價延續上周五（17日）再創2018年12月以來新高價，短線漲幅達2成，上周五成交量爆出16萬張，位居上市公司成交量第3。

盧明光上任後，大同已對外宣示四大營運策略，核心事業、智慧能源系統等都與電力相關，並強調5年後的營收站上千億大關。大同旗下子公司包括精英(2331)、大世科(8099)、福華(8085)等。

大同上月公告將收購精英股權、目前持股比重已達27%，市場預期大同持續增加精英持股，精英未來將會改納入大同合併財報中，小金雞將挹注大同營收大幅增加。

精英今年前8月營收為191億元，年增16%；精英於日前的「智慧運輸．綠能未來」論壇中與工研院林啟萬所長共同宣布，透過工研院和野村顧問（NRI,India）轉介，與印度Sonalika公司簽定了四方合作發展備忘錄，針對呼吸器、醫療器材、電動巴士等領域開展跨國合作關係。該合作案已取得首批國際訂單，第一批呼吸器原型機已寄送至印度當地展開臨床實驗，並將協助Sonalika公司取得當地政府的醫療認證基於四方合作備忘錄的框架，在印度當地完成Clinical Trial之後，接下來將和生醫所共同協助印度夥伴進行當地組裝及測試作業，以達到台灣設計、當地製造的合作模式。根據野村顧問的市場研究分析，印度全國呼吸器需求量約為65萬台，新合作模式可為印度政府、當地夥伴及台灣廠商創造三贏的局面；未來其它合作項目包括：電動巴士、智慧城市與智慧交通相關之整體解決方案亦將陸續展開，成為台灣國家隊走向國際的成功典範。