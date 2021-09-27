「台商大本營」限電停產，電子業大衝擊！大陸「能耗雙控」政策出台，江蘇、浙江、廣東等10多個省區台商營運受阻，金像電（2368）、台光電（2383）當地產能占比逾四成，股價27日大跌逾4％，ABF三雄景碩（3189）、欣興（3037）、南電（8046）也承壓；不過，乙盛-KY（5243）、凱美（2375）等不甩利空強漲，「限電受害股」漲跌互見。

大陸為達碳中和目標，強力執行「能耗雙控」政策，「台商大本營」蘇州及昆山製造廠商遭突擊式通知停電停產，包括仁寶、長科*、景碩、欣興、南電、台光電、金像電、和碩、乙盛-KY、凱美、緯創、康控-KY、神基、嘉聯益、建準、鮮活果汁-KY等，同步受到「限電」衝擊。

其中，高耗電的印刷電路板（PCB）產業首當其衝，台灣PCB廠大陸基地普遍位於江蘇省，其次則是廣東省。法人圈統計，老牌PCB供應商金像電、銅箔基板（CCL）廠台光電大陸江蘇省產能占比分別落在63％、43％；ABF三雄的景碩、欣興、南電，占比也高於20％，恐承受較大衝擊。

時序已邁入第三季季底，「投信作帳股」結帳賣壓紛紛出籠。法人分析，PCB族群及其關鍵材料CCL，近期多為投信關注焦點，短線恐面臨投信調節賣壓，加上消息面利空打擊，導致跌幅較深。