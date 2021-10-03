非科技類股次族群領頭羊股價力拼谷底翻揚，中信投顧點名，美食-KY（2723）基本面持續復甦走穩，初次納入研究範圍給予「增加持股」投資評等，推測合理股價是160元。

儘管目前全球仍受疫情變數影響，不過，美食-KY於疫情期間財務與獲利能力逐漸趨穩。中信投顧指出，展望下半年，美食-KY經營管理階層預估，美國及大陸市場營業利益率表現將優於上半年（美國、大陸上半年營業利益率分別約為9％與5.5％），台灣市場表現則持平於上半年的約11％。

由於受到疫情影響，美食-KY展店進度較於保守，與第二季相比，下半年美國市場門店家數預估將持平；台灣市場預計展店五家以內，大陸市場預計展店5～10家。

展望2022年，隨疫苗普及率提升與疫情可控，美食-KY預估展店幅度將優於2021年。中信投顧指出，過去疫情衝擊使得競爭成本提高，其連鎖品牌的核心能力更顯重要，加上目前美食-KY主要經營之三大市場咖啡與烘焙行業均處於穩定且快速增長狀態，疫情後將發揮其連鎖品牌之資源及優勢，擴大占有率並強化營收動能。