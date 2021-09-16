根據投信投顧公會資料，8月全體投信基金定期定額扣款金額58.79億元、筆數逾100萬筆，扣款人數58.95萬人，三項數據都較7月微幅增加1%，保持在高檔水位，若與去年同期相比，單月扣款金額、筆數及人數分別有25%、26%、16%的高成長。扣款規模前十大基金公司，仍是由統一投信穩坐三冠王寶座，8月扣款金額9.45億元、筆數16.55萬筆，扣款人數9萬人，較前月增長且再創該公司歷史新高，單月扣款金額與筆數都有三成以上的年成長率，扣款人數則有逾兩成的年成長率。

在投信8月定期定額扣款前十大基金裡，有9檔人氣基金8月扣款金額超過1億元，包括：安聯台灣大壩、安聯台灣科技、安聯台灣智慧、復華中小精選、國泰中小成長、統一大滿貫、統一強漢、統一黑馬、復華中國新經濟A股等。

統一投信指出，QE退場階段的市場表現將會是股優於債，看好基本面佳的台股、中國股市及美股有表現空間，產業方面，科技股在高基期之下仍能維持相對強勁的獲利成長動能，可列為核心布局。

復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞指出，台股企業以外銷為主，較受國際需求左右，8月份台灣外銷金額年增率有望拿下連18個月正成長的強勁表現，儘管短期部分電子業因長短料問題出現雜音，但著眼新科技應用如電動車、AIoT技術等，持續創造半導體新需求，加上台灣科技產業為全球核心供應鏈，支持台股長期走多，若因消息面干擾使市場修正，建議可逢低布局目前業績能見度較佳之矽晶圓、晶圓代工等上游電子原物料及關鍵零組件，以及相關半導體供應鏈及車用電子、電動車趨勢概念族群。