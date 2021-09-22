財政部高雄國稅局表示，如果繼承人有未成年的直系血親卑親屬，像是未成年子女、孫子女等，除原本的50萬元減稅額度外，可依其年齡距屆滿成年年數，每年加扣50萬元。

我國2021年遺產稅免稅額仍為單件1200萬元，贈與稅的免稅額則為每人每年220萬元。

而遺產稅六大扣除額為配偶扣除額493萬元、直系血親卑親屬扣除額每人50萬元、父母扣除額每人123萬元、重度以上身心障礙特別扣除額每人618萬元、被繼承人扶養之兄弟姊妹或祖父母扣除額每人50萬元、喪葬費扣除額123萬元。

若遺產淨額5千萬元以下適用10％稅率；超過5千萬元、低於1億元則適用15％；超過1億元適用20％。

但依遺產及贈與稅法第17條第1項第2款規定，繼承人為直系血親卑親屬者，每人可從遺產總額中扣除50萬元，等於是基本的減稅額度。如果是未成年者，還可按其年齡距屆滿成年之年數，每年加扣50萬元。但親等近者拋棄繼承由次親等卑親屬繼承者，以拋棄繼承前原得扣除數額為限。

舉例來說，若王先生在2021年過世，留下配偶與一名十歲未成年子女，該名未成年子女的直系血親卑親屬遺產扣除額為550萬元，包括基本的50萬元；還有因屆滿成年20歲尚有十年、每年可加扣除50萬元，可多加扣除500萬元。所以申報遺產稅時，該未成年子女可適用直系血親卑親屬遺產扣除額為550萬元。

高雄國稅局也提醒民眾，因民法第12條於今年1月13日修正，法定成年年齡由滿20歲下修為18歲，並訂於2023年1月1日施行，屆時發生繼承案件，未成年者每年加扣扣除額年數只能計算至18歲。

舉例來說，若陳先生在2023年過世，留下配偶與一名十歲未成年子女，該名未成年子女的直系血親卑親屬遺產扣除額為450萬元，包括基本的50萬元；還有因屆滿成年18歲尚有八年、每年可加扣除50萬元，可多加扣除400萬元。所以申報遺產稅時，該未成年子女可適用直系血親卑親屬遺產扣除額為450萬元。