據《北京商報》報導，大陸國務院27日發布《中國兒童發展綱要》（2021-2030年），其中指出網路遊戲、網路直播、網路音視頻、網路社交等網路服務提供者，需針對未成年人使用依法設置相時間管理等功能，不得為未滿16歲兒童提供網路直播發佈者帳號註冊，並要實施國家統一的未成年人網路遊戲電子身份認證，完善遊戲產品分類、內容審核、時長限制等措施。

該《綱要》分別針對兒童與安全、兒童與環境、兒童與法律保護等方面提及網路相關的策略措施。

例如在兒童與安全方面的策略措施，包括加強未成年人網路保護。加強網路監管和治理，完善和落實網路資訊監測、識別、舉報、處置制度，要求網路遊戲、網路直播、網路音視頻、網路社交等網路服務提供者。針對未成年人使用其服務依法設置相應的時間管理、許可權管理、消費管理等功能，不得為未滿16歲兒童提供網路直播發佈者帳號註冊服務。

在兒童與環境方面的策略措施，則包括嚴格網路出版、文化市場管理與執法，及時整治網路遊戲、視頻、直播、社交、學習類移動應用軟體傳播危害未成年人身心健康的有害資訊。嚴管誘導未成年人無底線追星、拜金炫富，並加強互聯網營業場所和娛樂場所執法，查處違規接納未成年人、提供含有禁止內容的曲目和遊戲遊藝設備等違規行為。

針對兒童與法律保護的策略措施，則有嚴厲打擊侵犯兒童合法權益的網路違法犯罪行為，提高大眾對兒童網路保護的意識和能力。禁止製作、複製、發佈、傳播或者持有有關未成年人的淫穢色情物品和網路資訊；禁止對兒童實施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害形象等網路欺淩行為。嚴打利用網路誘騙兒童參與賭博以及敲詐勒索、實施金融詐騙等違法犯罪行為。