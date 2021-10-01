中國常駐聯合國代表團網站1日消息，中國常駐聯合國副代表戴兵大使當地時間9月30日在第76屆聯大三委舉行一般性辯論時，針對歐盟、加拿大就涉疆、涉港問題和孟晚舟事件的「錯誤言論」和「攻擊抹黑」，予以嚴厲駁斥，強調中方堅決反對個別國家對中國內部事務指手畫腳，基於虛假資訊和偏見對中國無端指責，奉勸歐盟和加拿大不要混淆視聽，錯上加錯。

戴兵指出，涉疆問題的本質是反暴恐、反分裂問題。中國新疆地區根據中國法律和各族人民意願，並借鑒西方國家的一些做法，開展反恐和去極端化工作，現已連續4年半多沒有發生暴恐案件。

過去數十年，新疆維吾爾族人口從555萬增加到1160萬，人均預期壽命從30歲提高到72歲。當前新疆社會穩定，經濟繁榮，人民安居樂業，人權保障水準不斷提高。新疆的大門向世界敞開，每年有近2億中外遊客到新疆旅遊，包括聯合國官員、外國使節、媒體記者和宗教團體等100多批團組、1600多人已參訪新疆。中方歡迎人權高專巴切萊特訪華。事實上，中國已經8次接待人權高專訪問。這種訪問應是友好訪問，而不是什麼所謂「調查」。

戴兵強調，香港是中國的香港，沒有誰比中國人民和香港人民更關心香港的前途和命運。《香港國安法》實施以來，一年半前的動盪局面已不復存在，社會重回正軌，正義得到伸張，香港市民和外國在港公民的各項合法權利和自由得到更好保障。任何對《香港國安法》的攻擊抹黑都改變不了這一客觀事實，也阻擋不了香港由亂轉治、由治及興的大勢。

戴兵強調，人民的幸福生活是最大的人權。中國在涉疆、涉港等問題上坦坦蕩蕩，這是任何不帶偏見的人都能看清的基本事實。遺憾的是，少數西方國家濫用聯合國平台，將人權問題政治化，從不審視自身人權劣跡，赤裸裸地搞雙重標準。如果他們不是搞政治化和雙重標準，為何他們從未反思並糾正自身存在的種族歧視、排外主義、侵犯難移民權利、虐待原住民兒童等問題？為何他們只對發展中國家人權狀況點名羞辱，卻從不對其盟友在海外軍事行動中濫殺平民、槍支氾濫、員警暴力、濫施單邊制裁等侵犯人權行為表達關切？為何他們一邊毫無證據地抹黑新疆「種族滅絕」，一邊頑固阻撓他們在北京的外交官應邀訪問新疆。這是何等的虛偽與諷刺。

戴兵指出，加拿大代表提及中國公民孟晚舟事件，以及加拿大公民康明凱和斯帕弗案。加方發言罔顧事實和法律，是完全錯誤的。中國民營企業華為公司的孟晚舟在加拿大經歷1028天的非法拘留後，於近日回到中國，恢復自由。這起事件是一次徹頭徹尾的政治迫害。美國、加拿大炮製這一事件，根本不是出於法律原因，而是要打壓中國高新技術企業、阻撓中國科技發展。美國、加拿大所作所為是最典型的任意拘留。

反觀康明凱、斯帕弗案，兩人在中國境內從事危害中國國家安全的犯罪行為，兩人對犯罪事實供認不諱。孟晚舟事件與康明凱、斯帕弗案件性質完全不同。

戴兵表示，要嚴正提醒加拿大，在歷史上掠奪原住民土地，殺害原住民，消除原住民文化。最近陸續發現的成百上千原住民兒童在寄宿學校遭受虐待而死亡，世界需要真相。歐盟對羅姆人、猶太人、亞裔、伊斯蘭的族裔歧視和排外，非法阻攔難移民導致上千人在地中海溺亡，正義需要伸張。

戴大使強調，中方奉勸有關國家遵循各國領導人在聯大發言時呼籲團結合作應對全球挑戰的要求，在人權問題上回到對話合作的正確軌道，不要再捏造謊言、製造對抗。如果他們執迷不悟，必將再遭失敗。