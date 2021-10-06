「2021投資歐盟論壇」將於本月14日登場，歐洲經貿辦事處處長高哲夫今天表示，歐盟不論是過去和現在都是台灣最大的外人投資來源，隨著歐盟綠色新政和數位轉型計畫逐步上路，他希望能看到愈來愈多的台灣企業前往歐洲投資。

高哲夫說，去年的投資歐盟論壇非常成功，帶來很好的效果，相較於前一年，去年台灣對歐盟投資成長了122％。今年的論壇也邀請到歐盟執委會貿易總署總署長長Sabine Weyand發表專題演說，而來自歐盟執委會經濟金融事務總署以及氣候行動總署官員，也將針對歐盟未來十年預計支出約25兆台幣的綠色新政和數位轉型等，深入分享歐盟的未來政策和計畫投資領域。

高哲夫指出，歐盟的綠色新政和數位轉型政策，將為台灣企業帶來極大的機會。他鼓勵台灣企業在後疫情時代，全球供應鏈正快速變遷之際，加快腳步前往歐盟投資，以掌握下一個世代的商機。

高哲夫說，雖然歐盟與台灣之間的雙邊投資協議（BIA）還沒有新的進展，但是他可以感受到台灣企業對歐洲市場是相當感興趣的，這次的論壇也是要回應企業，「台灣來到歐洲投資，也是促進台灣跟歐洲對話接軌的契機。」

歐洲經貿辦事處副處長雍青龍表示，世界情勢快速變遷，台灣多數時候都在關注中國與美國的機會，我們現在邀請台灣分散投資，也要讓台灣知道世界上其他地方還有很好的機會，比如像是歐盟。