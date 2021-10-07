美國國家安全顧問沙利文和中共外事辦主任楊潔篪6日在瑞士蘇黎世舉行會談後，已表示原則同意年前舉行中美視頻峰會。美國學者對美中關係最新進展分析稱，雙方正在為習拜會晤創造條件，時間最快可能在明年春。但是，雙方目前的關係進展只是想對激烈的競爭進行控管，美中關係的總體方向並未改變。

《美國之音》報導說，沙利文與楊潔篪的會談正值後，美國政府高級官員表示，這場會談是拜登政府與北京之間元首層級之下，至今為止「最為有意義和實質性的接觸」，為避免雙方誤判提供了基礎，兩國原則上同意在年前舉行領導人視頻峰會。

華盛頓知名中國問題專家、德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，看起來北京和華盛頓在努力為習近平和拜登之間的會晤創造條件。但她不認為最新的會談對美中關係來說是「重新開始、重新啟動或解凍」，中國是否願意與美國合作並且放下前提條件，對此做出判斷還為時尚早。

拜登政府一名高級官員在簡報會上也表示，蘇黎世會面不應被看作雙邊關係的解凍。他說：「我們試圖達成的是美國與中國之間的一個穩定狀態，讓我們能夠激烈競爭，但是可以負責任地管控這個競爭。」

曾在前美國副總統錢尼辦公室擔任國家安全事務顧問的普林斯頓大學政治和國際事務學教授范亞倫（Aaron Friedberg）說，雖然沙利文與楊潔篪的蘇黎世會談氛圍很友好，但是不會讓美中關係的總體方向發生根本改變。

他認為，中國方面必然會得出結論認為，儘管雙方都表示希望在激烈競爭的同時，可以在包括氣候變遷等議題上合作，但是中美關係已經進入了一個新的、而且是競爭更加激烈的階段，拜登政府也是這樣認為。

報導說，美國史汀生中心中國項目主任孫韻認為，蘇黎世會談後，雙邊關係沒有發生根本性改變，但是兩國經過9個月的你來我往之後，已經清楚對方的立場和底線，雙方的接觸「將會更加現實，少一些挑釁」。

孫韻強調，中國方面一直不願同意元首會晤，「如果這方面有進展，將是一個積極的跡象。」

美國巴克內爾大學政治學和國際關係教授朱志群則認為，蘇黎世會談是美中關係新的開始，拜登與習近平9月的通話對雙邊關係重回軌道非常關鍵。孟晚舟的獲釋回國和戴琪的對華貿易政策講話提到的「再掛鉤」和「持久共存」都是美方釋放的善意。如果關係繼續改善，新冠疫情獲得控制，兩國元首很可能會在明年舉行面對面會晤。

報導指出，白宮還表示，沙利文在與楊潔篪會晤後將前往布魯塞爾和巴黎，向北約和歐盟官員介紹他與楊潔篪會晤的情況。