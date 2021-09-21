來自全台各地的新港奉天宮的開台媽祖契子女們，每年農曆八月十五日中秋節，都會相邀回來奉天宮參拜開臺媽祖，新港奉天宮為服務所有返回奉天宮的契子女們，今天舉辦「開臺媽祖契子女中秋回宮大團圓」活動，邀請契子女回宮團拜。

新港奉天宮董事長何達煌賢伉儷率全體董監事、嘉義縣議會機要秘書黃啟豪、誦經團及來自各地的契子女們一同團拜上香祈福。 何達煌表示，為人父母者，為求育兒的順利與心靈的安心，大都會求助於所信仰的神明，讓孩子當神明的契子，乎媽祖婆作契子女是新港傳統禮俗中常見的生命禮儀之一。

何達煌說，今年因疫情的關係所以取消平安圓、長壽米粉、元寶水餃與各式點心及小丑表演，但特別製作精美的媽祖契子女獨有的契字胸章還有一份精美禮品，讓大家帶滿滿祝福回家。

新港奉天宮指出，「拜契」的儀式是由父母帶領孩童到奉天宮，填寫「契字」文，虔心向媽祖祈願孩子能夠成為媽祖的契子女，並將香火袋在媽祖香爐前旋繞沾取爐煙，最後再把香火袋掛於孩童頸項，稱為「縣貫」，每年再回到奉天宮，更換香火袋的紅絲線，並且香火袋再過爐一次，稱為「換貫」，直到滿十六歲為止，契子女向媽祖謝恩後，才把香火袋歸還媽祖婆，俗稱「褪貫」。