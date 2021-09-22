美國祭出入境新規，11月赴美必須完整接種疫苗，目前尚不確定哪些疫苗受到美國認可，白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）昨（21）日為AZ疫苗背書，指出接種AZ疫苗的旅客赴美應該不會有問題。
白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）20日宣布，自11月初起，外國旅客赴美將必須完整接種疫苗。
在新規定之下，所有外國旅客在登機前都必須出示完整接種疫苗的證明，並且取得3日內病毒檢測陰性證明，以及提供在美聯絡資訊。符合資格的旅客入境美國後將不須隔離。
各國關注這項新規認可哪幾支疫苗，路透社引述美國疾病管制暨預防中心（CDC）發言人諾德隆德（Kristen Nordlund）的說法：「CDC考慮完整接種任何一支獲食品暨藥物管理局（FDA）批准的疫苗，或是任何世界衛生組織（WHO）批准的疫苗。」不過她也補充，最終名單尚未確定。
目前美國FDA認可的疫苗包含輝瑞/BNT、莫德納、以及嬌生疫苗，在這3支疫苗以外，WHO也批准AZ疫苗、印度版AZ疫苗「Covishield」，以及中國大陸的科興、國藥疫苗。
台灣關心美國會否接受高端疫苗之餘，多數公民接種AZ疫苗的英國也關注AZ疫苗會否列入CDC清單，綜合英國《地鐵報》（Metro）、旅遊媒體TTG Media報導，白宮首席防疫專家佛奇昨日接受BBC第4電台（BBC Radio 4）節目「今日」（Today）專訪時為AZ疫苗背書：「我不認為有任何理由相信，接種AZ疫苗的人應該覺得會有任何問題。」
「我無法為所有英國批准的疫苗說明，我不是很確定所有疫苗，但是針對AZ疫苗，根據我們掌握到的大量資料…我預測不會有問題。」
AZ疫苗目前尚未獲得美國的緊急使用授權（EUA）。《地鐵報》指出，美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy Infectious Diseases）今年3月表示，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）提交的試驗數據可能包含過時數據，關於疫苗有效性的數據可能並不全面，呼籲阿斯特捷利康盡快提供最正確、最及時的有效性數據。
不過自此阿斯特捷利康就表示不再尋求FDA批准緊急使用授權，轉而計畫取得藥證。
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