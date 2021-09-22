美國祭出入境新規，11月赴美必須完整接種疫苗，目前尚不確定哪些疫苗受到美國認可，白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）昨（21）日為AZ疫苗背書，指出接種AZ疫苗的旅客赴美應該不會有問題。

美國自11月初起開放所有完整接種疫苗的外國旅客入境。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）20日宣布，自11月初起，外國旅客赴美將必須完整接種疫苗。

在新規定之下，所有外國旅客在登機前都必須出示完整接種疫苗的證明，並且取得3日內病毒檢測陰性證明，以及提供在美聯絡資訊。符合資格的旅客入境美國後將不須隔離。

各國關注這項新規認可哪幾支疫苗，路透社引述美國疾病管制暨預防中心（CDC）發言人諾德隆德（Kristen Nordlund）的說法：「CDC考慮完整接種任何一支獲食品暨藥物管理局（FDA）批准的疫苗，或是任何世界衛生組織（WHO）批准的疫苗。」不過她也補充，最終名單尚未確定。

目前美國FDA認可的疫苗包含輝瑞/BNT、莫德納、以及嬌生疫苗，在這3支疫苗以外，WHO也批准AZ疫苗、印度版AZ疫苗「Covishield」，以及中國大陸的科興、國藥疫苗。

台灣關心美國會否接受高端疫苗之餘，多數公民接種AZ疫苗的英國也關注AZ疫苗會否列入CDC清單，綜合英國《地鐵報》（Metro）、旅遊媒體TTG Media報導，白宮首席防疫專家佛奇昨日接受BBC第4電台（BBC Radio 4）節目「今日」（Today）專訪時為AZ疫苗背書：「我不認為有任何理由相信，接種AZ疫苗的人應該覺得會有任何問題。」

"I don't believe there's any reason to believe that people who have received the AZ vaccine should feel there is going to be any problem"



Anthony Fauci US Chief Medical Adviser says regulators will make the final decision on which vaccines allow travelhttps://t.co/RZa2DsHS7x — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) September 21 2021

「我無法為所有英國批准的疫苗說明，我不是很確定所有疫苗，但是針對AZ疫苗，根據我們掌握到的大量資料…我預測不會有問題。」

AZ疫苗目前尚未獲得美國的緊急使用授權（EUA）。《地鐵報》指出，美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy Infectious Diseases）今年3月表示，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）提交的試驗數據可能包含過時數據，關於疫苗有效性的數據可能並不全面，呼籲阿斯特捷利康盡快提供最正確、最及時的有效性數據。

不過自此阿斯特捷利康就表示不再尋求FDA批准緊急使用授權，轉而計畫取得藥證。