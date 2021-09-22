嘉義地檢署破獲10億大麻案，查扣大批冷氣，將於29日拍賣。（嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署破獲10億大麻案，查扣分離式冷氣，將於29日拍賣。（嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署今年2月破獲價值約10億的大麻案，查扣犯嫌所有的BMW、賓士等3輛車及89台分離式冷氣機，將於本月29日上午9時30分在地檢署廣場前拍賣，經鑑價，賓士車約70萬、BMW約62萬，冷氣分8標，每標3至16台，起標價4.5萬至24萬不等。

嘉義地檢署表示，29日上午9時至9時30分開放拍賣物觀覽，並受理拍賣登記，另外，扣押動產變價拍賣起拍價，均未含動產擔保債務餘額、稅費、罰鍰、鑑定費及其他費用，得標者要支付拍定金額，還要繳付地檢署墊付的相關費用，若該拍賣物有設定動產擔保交易，須完成清償取得證明後才能領取。

此外，拍賣車輛辦理過戶登記時，須向監理機關一併繳清積欠的各項稅費，交通違規罰鍰、違稅費罰鍰及滯納金等相關費用。此次拍賣號碼牌限量50名。

嘉義地檢署指揮警方專案小組，於今年2月間破獲全國最大宗以加盟方式的企業化大麻集團，葉姓主嫌與15名同夥，在嘉義縣市19處透天厝，全天開冷氣在密不透風的室內種大麻，並製成小罐大麻花、精品包，賣到北部的夜店。

檢警查獲2615株大麻，價值約10億元，檢方於7月間依《毒品危害防制條例》起訴16嫌，建請從重量刑，處無期徒刑、1500萬元罰金，並請依《組織犯罪防制條例》宣告強制工作3年。

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