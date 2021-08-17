為振興國內經濟，行政院原為延續去年三倍券經驗推出「五倍券」，但在朝野立委聯合砲轟下大轉彎，改為免自掏1000元的振興券。傳出經濟部部長王美花16日提出「家戶綁定」、「數位加碼」等政策，讓民眾黨公關長吳怡萱質疑，家庭統一綁定要綁在誰身上？能否確定每個人的自由意志？且家庭狀況各不相同，「家戶綁定」恐釀「家庭革命」，振興券最終變吵架本。

吳怡萱今日（17）早上8點半在臉書發文指出，她看到各大新聞都報導，王美花研議提出「家戶綁定」、「數位加碼」等政策，意即透過數位券「家庭總歸戶」，讓一家人的振興券能集中在同一個帳戶，或同一個使用者身上。吳指出，目前各大新聞都是提到這個概念，但沒有更多執行方案的細節出來。

吳怡萱直言，單看這段文字所敘述的政策，是假定所有家戶成員都「和樂融融」、「所得均分」及「充分尊重對方權益」的基礎下，可以統一消費，你好我也好。但她質疑，統一綁定在誰身上？戶長？還是家庭自行決定？誰做最後審核把關？誰能確定每個人自由意志，要把自己的錢統一綁定一起用？

對此，吳怡萱直呼「奇怪」，強調家庭狀況百百種，呼籲官員們不知道也要看電視，「家戶綁定」不要變成「家庭革命」，振興券變吵架本。