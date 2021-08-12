美國勞工統計局周四(12日)公布最新數據，7月美國生產者價格指數 (PPI)來到7.8%，高於上月的7.3%，同樣高於市場預期，7 月核心 PPI 年增 6.2%，也超過分析師預期的5.6%，月增表現階高於預期，能源和運輸成本為高升主因，食品價格不增反減，美股3大期指在數據公布後沒有太大變動。美股周四開盤下跌3.03點、以35481.94點開出，莫德納股價開漲近4%。

截至台灣時間12日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌2.46 點或0.0069%、暫報35482.51點；標普500指數下跌6.11點或0.14%、暫報4441.59點；那斯達克指數下跌51.21 點或0.35%、暫報14713.92點；費城半導體指數下跌48.83點或1.46%、暫報3302.10點。

5大科技巨頭股價齊跌，特斯拉股價下跌0.22%、暫報706.26美元；台積電ADR股價下跌0.68%、暫報115.20美元；聯電ADR股價下跌0.092%、暫報10.83美元。莫德納股價上漲2.15%、暫報393.62美元，BioNTech上漲6%。

有外媒指出，美國食品暨藥物管理局 (FDA) 將修改輝瑞/BioNTech、莫德納(Moderna)開發的新冠疫苗的緊急使用授權(EUA)，將允許有條件、也就是免疫缺陷患者先注射第三劑疫苗。

截至8月7日當周，美國上周初領失業金人數減至 37.5 萬人，符合預期，續領失業金人數降至約 287 萬人，再創去年疫情爆發後新低紀錄。

對貨幣政策偏鷹派、達拉斯聯邦準備銀行總裁Robert Kaplan指出，美國聯準會(Fed)應該在今年9月就對市場宣布縮減購債 (Taper) 規模，並且在10月執行計畫。堪薩斯聯邦準備銀行總裁Esther George則是在周三演說提及，許多消費者儲蓄現金，勞動市場反彈所需的財政、貨幣政策供給減少了，隨著經濟復甦，寬鬆貨幣政策必須過度到中性立場。