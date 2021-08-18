美國聯準會（Fed）周四（19日）將公布8月利率會議紀要，7月通膨數據增速放緩，就業數據表現亮眼，市場聚焦Fed是否將釋出更多有關縮減購債規模訊息，美股早盤4大指數齊跌，道瓊工業指數挫逾百點，聯電ADR漲約4%。

截至台北時間21點38分，道瓊工業指數下跌118.72點或0.34%，暫報35224.56點；那斯達克指數上漲6.45點或0.04%，暫報14662.63點；標普500指數7.52點或0.17%，暫報4440.56點；費城半導體指數下跌7.49點或0.23%，暫報3249.33點。

5大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉上漲9.01美元或1.35%，暫報674.72美元；台積電ADR上漲1.35美元或1.22%，暫報112.46美元；聯電ADR上漲0.4美元或3.93%，暫報10.44美元。

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周二（17日）表示，現在已經不是打不打算縮減QE的問題，問題已經變成什麼時候會縮減，對確切的時間有充分的公開討論，每個時間都是合理的討論範圍，但最後還是要讓數據來說話。