台股加權指數24日開高在16830.63點，權王台積電（2330）開高在574元，散裝航運新興（2605）、中航（2612）、慧洋-KY（2637）等延續前一日漲勢，表現強勁，航運股成交占比占大盤逾五成，帶動大漲幅擴大逾百點。

23日科技股與能源股漲勢凌厲，帶動那斯達克指數創歷史新高，費半大漲2.63％，表現最強勢，輝瑞疫苗獲美國食品藥物管理局（FDA）全面批准，提振市場情緒，帶動航空、郵輪股等類股表現。

費半主要成分股表現強勢，AMD上漲3.94％，應用材料上漲3.37％，NVIDIA更大漲5.49％。台股ADR部分，台積電ADR上漲2.63％，日月光ADR上漲3.75％，聯電ADR上漲2.22％。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，達拉斯聯準銀行總裁轉發表鴿派看法，激勵全球股市反彈，但台股反彈時量能維持低迷，顯示為賣壓的減輕，市場追價意願仍低，短線指數先以跌深反彈視之。

後續指數反彈到萬七關卡，將面臨半年線壓力，若成交量能無法回升至月均量之上，指數將難以持續向上突破，中長線仍有待美國科技類股轉強，加上強勢美元轉弱，確認聯準會（FED）轉鷹派的利空消化過後，指數才有波段行情可以期待。