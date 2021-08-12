即時外送平台 foodpanda 為滿足疫情期間消費者無法出門、生鮮外送需求快速成長的趨勢，與台北市政府攜手合作，正式啟動傳統市場外送服務！foodpanda 傳統市場外送目前已於光復市場、松江市場、西湖市場、中山市場、南門市場、興隆市場等 6 間知名傳統市場開跑，提供數十間攤商，超過百項商品的選擇。foodpanda 預估於 8 月底再新增 2 ~ 3 家傳統市場，木新市場亦預計於 8 月 17 日上線。今年底傳統市場外送服務預期將涵蓋台北市 90% 人口，讓消費者不用出門就能享受新鮮又美味的在地食材，更期盼協助攤商數位轉型，讓店家與消費者雙贏。

foodpanda 資深公共事務經理郭昕宜表示：「疫情期間， foodpanda 觀察到平台上生鮮雜貨外送訂單量成長 3 倍以上，顯示有許多過往較少使用生鮮雜貨外送的消費者加入。 有感於消費者對生鮮食材的需求日增，台北市政府精選外送平台，與 foodpanda 攜手合作，加速推動傳統市場外送，輔導攤商數位轉型打造成功模式。 foodpanda 觀察進駐傳統市場至今已透過外送服務，帶動市場整體訂單量增加約 2 成。未來 foodpanda 亦將延伸此成功方程式，拓展全台傳統市場外送商機。」

而台北市相當具代表性的南門市場亦與 foodpanda 合作，共有近 30 家攤商加入外送行列。包含以各省特色名菜享譽盛名的「逸湘齋」、歷史悠久的人氣名店「南門牛羊肉店」等店家；還有「萬有全手工金華火腿」，為七十年歷史悠久的人氣老店，更是不少喜愛燉湯的主婦必點店家。南門市場中最高人氣的兩大名店「南門魚丸」、「盧記魚丸」，亦有各式手工蛋餃、火鍋料等食材一次通通都能買齊。若是偶爾偷閒不想下廚，也能馬上下單「立家湖州粽」，用料傳統、口味獨特，加上三十多年的包粽手藝，精準火侯控制，提供多款常溫且可立即享用的美味粽類供選擇。同樣開店30年歷史的「逸湘齋」也加入外送行列，以各省特色名菜享負盛名，每逢年節各式佳餚總是供不應求，現在一鍵下單就能品嚐！

foodpanda 傳統市場外送首波合作中的光復市場，目前已有 9 家攤商加入外送行列， foodpanda 將每間傳統市場整合成一家線上商店，消費者在一個頁面就能完成不同攤商的商品下訂，一站購足所有商品。首波加入的嚴選名店有人氣指數超高的蔬菜名攤「同學的店」，擁有超過 30 年歷史，以當季當令為最高原則，每項商品均經過老闆的親自選購，從批發市場到正式陳列在攤架上，至少需經過 3 次以上的嚴格品質篩選，讓消費者能用最實惠的價格，買到最安心且品質絕佳的蔬菜。曾榮獲北市「天下第一攤」殊榮，以手工水餃及各種中式麵條聞名的「一元行手工水餃」亦是第一時間加入 foodpanda 外送行列的店家，將傳承超過半世紀的眷村美味，分享給更多消費者。

foodpanda 觀察發現，與實體傳統市場多在一大早客人最多不同，傳統市場外送訂單多集中在 10 至 12 點間，與實體客群產生區隔，不僅分流更增加攤商生意。服務上線至今，傳統市場熱銷商品種類排名依序為：時蔬水果、海鮮、手工水餃/麵條麵線、溫體豬肉、南北雜貨/加工食品。無論是生鮮雜貨或美食外送， foodpanda 始終致力於提供全民優質服務並持續升級，因應時代脈動協助傳統市場商家無痛數位轉型，成為消費者日常生活中不可或缺的好幫手！

即日起 foodpanda 與台北市政府合作推傳統市場外送，目前已於光復市場、松江市場、西湖市場、中山市場、南門市場、興隆市場等 6 間知名傳統市場開跑，提供肉類、海鮮、蔬菜、水果等主婦必採買清單，讓更多消費者能夠在平台上自由選擇來自傳統市場的各式生鮮商品。即日起提供超過百項商品選擇，包含蔬菜、海鮮、肉品及乾貨等，各種傳統市場的好滋味，現在不用出門，在家就能點得到！

疫情隨時間趨緩，但有些消費習慣已成為疫後新常態， foodpanda 觀察到生鮮外送使用者有三大需求，也就是便利性、新鮮度以及實惠價格，而傳統市場外送，便是滿足這些需求的最佳管道。

本次合作 foodpanda 透過台北市政府的牽線，考量傳統市場每日進貨狀況浮動，且各攤商為獨立運作， foodpanda 「熊貓小助手」進駐傳統市場，即時更新平台商品庫存並協助接單、揀貨，降低攤商數位轉型的門檻。同時各傳統市場也設置專門備貨區，讓外送員能直接取貨，不必奔走於攤商之間，有效率且精準的讓消費者一次獲取當天最新鮮的食材。

台北市光復市場自治會會長何禮森表示：「傳統市場過往銷售以現場熟客為主，對於數位科技與線上銷售較不熟悉。現在透過 foodpanda 提供的外送服務讓攤商們能夠無痛轉型，有效突破實體通路的限制。而且有了熊貓小助手的幫忙，攤商們也能專注於自己的本業上。 foodpanda 除了讓我們在疫情期間安心服務熟客，也接觸了更多不同地區不同消費習慣的新客，推廣我們的新鮮食材及充滿人情味的服務。」

為慶祝 foodpanda 與台北市政府合作傳統市場外送正式開跑，即日起至 8 月 31 日， foodpanda 提供限時折扣優惠，消費者只要訂購時輸入優惠碼「 168 」單筆訂單即可享 69 折優惠，最高可折抵 100 元。滿 599 元再送 foodpanda 環保購物袋 1 個（數量有限，贈完為止）。