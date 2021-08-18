蕭姓男子左手臂被砍3刀，幸無生命危險。（王揚傑翻攝）

警方趕抵將余姓男子逮捕。（王揚傑翻攝）

新北市新莊區21歲余姓男子連續三任女友分手後，都與好友20歲蕭姓男子發生曖昧，蕭男還發訊息嘲笑余男，讓余男心生不滿，今（18）日下午余、蕭在通話時爭吵，蕭男竟跑到余男住家樓下嗆聲，余男憤而持菜刀下樓，朝蕭男手臂連砍3刀，血濺當場，所幸無生命危險。警方獲報迅速到場，將砍人的余男逮捕。

據了解，余男在泰山家禽市場工作，目前正在追求在便利商店上班的23歲阿婷，但蕭男卻多次傳訊息嘲笑余男與前任女友分手，意指余男最後仍將以分手收場，甚至還故意與余男歷任分手女友搞曖昧，再來刺激余男，讓余男怒不可遏，雙方數度發生爭吵。

今天下午1時許，2人在電話中口角，蕭男自恃余男不敢對他怎樣，跑到余男復興路住處樓下挑釁，余男忍不住怒氣，持家中菜刀衝下樓，見蕭男就砍，蕭男左手臂遭砍3刀，當場血流如注，嚇壞一旁路人，急向警方報案。

新莊警分局中平所及偵查隊獲報，立刻趕赴逮捕余男並召救護車將蕭男送醫。余男供稱，只想教訓對方，並無致人於死意圖。蕭男就醫縫合傷勢後，無生命危險。警方目前已在偵訊，訊後將依傷害罪嫌將余男送辦。