胡瓜愛女小禎（胡盈禎）2019年證實與前夫李進良結束12年婚姻，不久小禎就爆出有新歡壁紙小開丁春霆，今年4月則傳出小禎為了顧及女兒感受決定分手。今(24日)週刊則報導，接獲一名自稱是小禎昔日密友A女爆料，她控訴小禎自己婚內和別人過從甚密，「人前一套人後又一套」，甚至稱她「找記者設計阿良」，對此，媒體問小禎經紀人，對方不願隨之起舞，表示：「沒有特別做什麼回應」。

小禎先前過父親節曬出全家人合影，引來過於熱情網友反批：「難得全家一起集合！沒看到丁柔安真爽」，小禎則出面緩頰：「謝謝你對我們家的事如此熱衷，但今天是偉大的父親節！請別模糊焦點」，並請大家別再吵架。她2年前結束和李進良風風雨雨的婚姻，今年6月上直播時，被網紅莫莉詢問：「如何接受背叛自己孩子的爸？」，小禎大方承認和前夫前幾年關係緊張，都互相封鎖，但為了孩子才想開，明白小孩是兩人「整個人生都無法抹滅的共通點」，兩人近幾年才開始和平相處。

小禎和李進良2年前結束12年婚姻。（圖／中時資料照片）

先前小禎與丁春霆傳出秘戀又分手，直播中她表示目前真的沒人追，沒考慮找第二春。今據《鏡週刊》報導，一名自稱早年和小禎是好友的A女大爆料，怒轟小禎多項罪名，自稱看不慣她人前一套、人後一套兩人才鬧翻，並表示小禎和丁春霆算是婚內曖昧。

A女文中表示，自己為了小禎一個月內從美國飛往台北3次，最後真心換絕情，「跟我們身邊的人說我（A女）很不要臉，很煩」，又稱小禎找記者設計阿良，A女就是曾和李進良傳出緋聞的「刺青妹」，至於小禎近年甩肉成功，A女又批評她並非靠運動瘦身：「切胃不是什麼丟臉的事」，對此，媒體求證小禎但她未接電話，小禎經紀人則說他們沒有特別想做任何回應，讓人霧裡看花，不知爆料真偽。