欠804萬國稅卻脫產給姪子女，26歲紡織小開遭管收。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

欠804萬國稅卻脫產給姪子女，26歲紡織小開遭管收。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

欠804萬國稅卻脫產給姪子女，26歲紡織小開遭管收。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

26歲葉姓紡織工廠負責人欠繳營所稅、勞健保費等共804萬未繳，遭移送行政執行署桃園分署，執行官追查發現葉男先將公司資金轉到自己名下，在分次轉給姪子和姪女，通知到案後又避重就輕，執行官以他隱匿處分財產為由，向法院聲請管收獲准，呼籲納稅人勿心存僥倖。

在桃園地區從事紡織業的公司負責人葉姓男子，因欠繳財政部北區國稅局楊梅稽徵所107年營利事業所得稅、勞健保費用、桃園市政府勞動局罰鍰等，合計804萬餘元未清償，遭移送行政執行署桃園分署。

桃園分署行政執行官深入追查資金流向，發現葉男在稅額繳款書送達後，先將公司銀行帳戶內資金110萬餘元、85萬餘元轉至自己帳戶，又將銀行帳戶內共230萬餘元，分次轉至姐姐的未成年子女帳戶。

桃園分署限期葉姓男子到案說明，他30日到場後，卻無法清楚交代自己、親屬及公司帳戶資金流向，也未能提出合理的清償計畫，行政執行官認為他有隱匿處分公司財產的情況，向桃園地方法院聲請管收，法官裁定獲准。

桃園分署呼籲，如義務人查有履行能力故不履行，或有隱匿處分財產情事，將嚴格執法，絕不寬貸，提醒義務人勿心存僥倖，以免遭拘提管收，得不償失。